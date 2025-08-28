Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Jakarta Music Expo 2025 Perkuat Ekosistem Industri Musik dan Teknologi Hiburan

Kamis, 28 Agustus 2025 – 23:23 WIB
Jakarta Music Expo 2025 Perkuat Ekosistem Industri Musik dan Teknologi Hiburan - JPNN.COM
Jakarta Music Expo 2025 hadir di JIExpo, jadi ajang pameran musik dan teknologi hiburan terbesar. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses dengan Surabaya Music Expo (SMEX), PT Hardayawidya Graha menghadirkan pameran musik dan multimedia bertajuk Jakarta Music Expo (JMX) 2025.

Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 28–30 Agustus 2025 di Hall B, Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran.

Pameran ini akan menampilkan lebih dari 50 merek ternama yang bergerak di bidang teknologi hiburan, mulai dari pro audio, multimedia, lighting, alat musik, hingga special effect.

Baca Juga:

Kehadiran brand-brand tersebut diharapkan menjadi ajang showcase inovasi terbaru bagi pelaku industri maupun konsumen.

Direktur PT Hardayawidya Graha, dalam keterangannya, menyebut JMX 2025 digelar sebagai one-stop event bagi musisi, produsen, distributor, hingga penikmat musik.

“Pameran ini menjadi ruang pertemuan strategis untuk memperkuat jaringan bisnis sekaligus membuka peluang kolaborasi di sektor industri kreatif,” ujar Gito Sugiarto, dalam keterangan terulisa

Baca Juga:

Selain menampilkan produk, JMX 2025 juga akan menghadirkan sejumlah agenda pendukung seperti music clinic bersama musisi dan praktisi, product launching, serta workshop audio yang memungkinkan peserta berinteraksi langsung dengan teknologi terbaru.

Aktivitas ini diyakini dapat menambah wawasan sekaligus meningkatkan keterampilan pengunjung.

Jakarta Music Expo 2025 hadir di JIExpo, jadi ajang pameran musik dan teknologi hiburan terbesar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jakarta Music Expo 2025  Industri musik  Hardayawidya Graha  Musik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp