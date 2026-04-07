Jakarta Pertamina Belum Stabil, Mampukah Megawati Hangestri Cs Taklukkan Gresik Phonska?

Selasa, 07 April 2026 – 19:56 WIB

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro menatap final four Proliga 2026 seri Solo dengan penuh kepercayaan diri.

Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan meraih satu kemenangan dari dua laga yang berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya.

Pada laga perdana, Jakarta Pertamina Enduro harus puas kalah dengan skor 2-3 (25-15, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15).

Adapun kemenangan perdana diraih saat menghadapi Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23).

Chef de Mission Jakarta Pertamina Enduro Werry Prayogi berharap skuad asuhan Bulent Karslioglu dapat tampil lebih maksimal pada laga berikutnya.

Kekompakan dan permainan tim juara bertahan Proliga itu dinilai masih kurang konsisten. Hal tersebut membuat mereka kerap lengah dan akhirnya menderita kekalahan.

“Final Four adalah fase dengan margin yang sangat tipis, sehingga konsistensi menjadi kunci.”

“Evaluasi kami diarahkan pada detail-detail teknis seperti kualitas receive, efisiensi serangan di fase transisi, serta pengelolaan momentum di poin-poin krusial,” ujar Werry.