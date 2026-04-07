Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Jakarta Pertamina Belum Stabil, Mampukah Megawati Hangestri Cs Taklukkan Gresik Phonska?

Selasa, 07 April 2026 – 19:56 WIB
Skuad Jakarta Pertamina Enduro saat berlaga pada ajang final four Proliga 2026 seri Surabaya di Jawa Pos Arena, Sabtu (4/4). Foto: Dokumentasi JPE

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro menatap final four Proliga 2026 seri Solo dengan penuh kepercayaan diri.

Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan meraih satu kemenangan dari dua laga yang berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya.

Pada laga perdana, Jakarta Pertamina Enduro harus puas kalah dengan skor 2-3 (25-15, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15).

Baca Juga:

Adapun kemenangan perdana diraih saat menghadapi Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23).

Chef de Mission Jakarta Pertamina Enduro Werry Prayogi berharap skuad asuhan Bulent Karslioglu dapat tampil lebih maksimal pada laga berikutnya.

Kekompakan dan permainan tim juara bertahan Proliga itu dinilai masih kurang konsisten. Hal tersebut membuat mereka kerap lengah dan akhirnya menderita kekalahan.

Baca Juga:

“Final Four adalah fase dengan margin yang sangat tipis, sehingga konsistensi menjadi kunci.” 

“Evaluasi kami diarahkan pada detail-detail teknis seperti kualitas receive, efisiensi serangan di fase transisi, serta pengelolaan momentum di poin-poin krusial,” ujar Werry.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jakarta Pertamina  Megawati Hangestri Pertiwi  Gresik Phonska  Proliga 2026  Final Four Proliga 2026 
BERITA JAKARTA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp