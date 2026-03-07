Jakarta Pertamina Enduro Bantah Memecat Tisya Amallya Putri

jpnn.com - JAKARTA - Manajemen Jakarta Pertamina Enduro buka suara mengenai pemberitaan negatif mengenai Tisya Amallya Putri.

Chef de Mission Jakarta Pertamina Werry Prayogi mengungkapkan bahwa pemain kelahiran 11 Oktober 2000 itu masih bersama tim milik BUMN tersebut hingga Proliga 2026 selesai.

Tisya yang juga prajurit TNI AL itu masih memiliki kontrak sehingga berita yang menyebut dia dipecat dari JPE tidak benar.

“Informasi yang menyebutkan bahwa tim memecat Tisya Amallya Putri adalah tidak benar. Tisya tetap menjadi bagian dari Jakarta Pertamina Enduro dan menjalankan perannya sebagai kapten tim.”

“Kami menyayangkan adanya konten yang memotong pernyataan manajemen di luar konteks dan menyebarkannya sebagai informasi yang menyesatkan,” ujar Werry.

Tisya Amallya Putri menjadi bagian dari kesuksesan Jakarta Pertamina Enduro musim lalu meraih gelar juara.

Saat itu kolaborasinya dengan Jordan Thompson menjadi kombo menakutkan sehingga membuat JPE merengkuh gelar Proliga ketiga setelah sebelumnya berjaya pada 2014 dan 2018.

Musim ini penampilan Tisya dinilai masih konsisten setelah mampu membawa Jakarta Pertamina Enduro menembus final four.