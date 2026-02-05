Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Jakarta Pertamina Enduro Bidik Kemenangan Penuh di Proliga 2026 Seri Malang

Kamis, 05 Februari 2026 – 07:56 WIB
Jakarta Pertamina Enduro Bidik Kemenangan Penuh di Proliga 2026 Seri Malang - JPNN.COM
Acara konferensi jelang Proliga 2026 seri Malang di GOR Ken Arok. Foto: Dokumentasi Jakarta Pertamina Enduro

jpnn.com - Tim Jakarta Pertamina Enduro akan menjadi tuan rumah Proliga 2026 seri Malang.

Rencananya, tim milik BUMN tersebut memilih GOR Ken Arok, Malang, sebagai kandang pada putaran kedua ajang voli tertinggi Tanah Air itu.

Manager Corporate Brand PT Pertamina (Persero) Andar Titi Lestari mengungkapkan bahwa dukungan Pertamina terhadap Proliga merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam pengembangan olahraga nasional.

Baca Juga:

“Pertamina mendukung Proliga sebagai kompetisi voli tertinggi di Indonesia dan bagian dari pengembangan prestasi serta sportivitas.”

“Melalui Jakarta Pertamina Enduro, kami ingin menghadirkan energi yang dekat dengan masyarakat, tidak hanya lewat pertandingan, tetapi juga melalui berbagai aktivitas yang menyertai Proliga di Malang,” ujar Andar.

Chef de Mission Jakarta Pertamina Enduro Werry Prayogi menyebut performa tim sejauh ini cukup solid dan menjanjikan di tengah ketatnya persaingan Proliga 2026.

Baca Juga:

“Dalam empat pekan awal, kami mencatat lima kemenangan. Posisi ini menunjukkan tim berada di jalur yang tepat, tetapi setiap pertandingan tetap krusial. Bermain di Malang sebagai kandang sendiri tentu menjadi momentum penting bagi kami,” kata Werry.

Senada dengan Werry, pemain Jakarta Pertamina Enduro Megawati Hangestri Pertiwi bertekad meraih kemenangan di hadapan publik sendiri.

Tim Jakarta Pertamina Enduro akan menjadi tuan rumah Proliga 2026 seri Malang pada Kamis (5/2) di GOR Ken Arok

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proliga  Jakarta Pertamina Enduro  Proliga 2026  jadwal proliga  Pertamina 
BERITA PROLIGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp