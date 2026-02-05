Jakarta Pertamina Enduro Bidik Kemenangan Penuh di Proliga 2026 Seri Malang

jpnn.com - Tim Jakarta Pertamina Enduro akan menjadi tuan rumah Proliga 2026 seri Malang.

Rencananya, tim milik BUMN tersebut memilih GOR Ken Arok, Malang, sebagai kandang pada putaran kedua ajang voli tertinggi Tanah Air itu.

Manager Corporate Brand PT Pertamina (Persero) Andar Titi Lestari mengungkapkan bahwa dukungan Pertamina terhadap Proliga merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam pengembangan olahraga nasional.

“Pertamina mendukung Proliga sebagai kompetisi voli tertinggi di Indonesia dan bagian dari pengembangan prestasi serta sportivitas.”

“Melalui Jakarta Pertamina Enduro, kami ingin menghadirkan energi yang dekat dengan masyarakat, tidak hanya lewat pertandingan, tetapi juga melalui berbagai aktivitas yang menyertai Proliga di Malang,” ujar Andar.

Chef de Mission Jakarta Pertamina Enduro Werry Prayogi menyebut performa tim sejauh ini cukup solid dan menjanjikan di tengah ketatnya persaingan Proliga 2026.

“Dalam empat pekan awal, kami mencatat lima kemenangan. Posisi ini menunjukkan tim berada di jalur yang tepat, tetapi setiap pertandingan tetap krusial. Bermain di Malang sebagai kandang sendiri tentu menjadi momentum penting bagi kami,” kata Werry.

Senada dengan Werry, pemain Jakarta Pertamina Enduro Megawati Hangestri Pertiwi bertekad meraih kemenangan di hadapan publik sendiri.