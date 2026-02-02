Jakarta Pertamina Enduro Sapu Bersih 2 Pertandingan Beruntun pada Laga Ke-4 Proliga 2026

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Pertamina Enduro (JPE) melanjutkan dominasi tim dilanjutan putaran dua Proliga 2026 setelah menang telak atas Medan Falcons (25-9, 25-18, dan 25-20) dan Bandung BJB Tandamata (25-17, 25-20, 25-18) di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Minggu (1/2).

Pada laga melawan Medan Falcons, Jakarta Pertamina Enduro tampil solid dan mampu mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi banyak ruang bagi lawan untuk bangkit.

Performa tersebut berlanjut sehari kemudian saat JPE menjaga konsistensi permainan untuk mengunci kemenangan straight set atas Bandung BJB Tandamata.

Chef de Mission Jakarta Pertamina Enduro, Werry Prayogi menilai performa tim menunjukkan kematangan dalam eksekusi dan pengelolaan tempo pertandingan.

“Kami cukup puas melihat progres yang jelas dari sisi stabilitas performa permain. Tim tidak hanya menang, tetapi menang dengan cara yang terkontrol,” ujar Werry.

Pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Bulent Karsl?oglu, menekankan keberhasilan tim dalam memutus ritme permainan lawan.

“Pada kedua pertandingan, kami fokus mematahkan momentum lawan lewat servis yang terarah dan blok yang disiplin. Saat receive lawan terganggu, sistem serangan mereka tidak bisa berkembang. Dari situ kami bisa mengontrol rally dan mengatur distribusi serangan dengan lebih leluasa,” jelas Bülent.

Sementara kapten Jakarta Pertamina Enduro, Tisya Amallya Putri menambahkan eksekusi di poin-poin awal setiap set menjadi pembeda.