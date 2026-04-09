Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jakarta Sempat Blackout, Listrik di Seluruh Wilayah DKI Kini Sudah Menyala 100 Persen

Kamis, 09 April 2026 – 21:25 WIB
Sejumlah kendaraan melintas saat pemadaman lampu penerangan jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (29/6/2024). Pemprov DKI Jakarta memadamkan lampu selama 60 menit mulai pukul 20.30-21.30 WIB di sejumlah titik Ibu Kota dalam rangka aksi hemat energi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar. (ANTARA)

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Jakarta telah kembali normal pada Kamis malam (9/4/2026).

Pemulihan sistem kelistrikan yang sempat mengalami gangguan pada petang hari dilaporkan telah rampung secara menyeluruh pada malam ini. Seluruh wilayah yang terdampak dipastikan sudah kembali menyala per pukul 20.00 WIB.

"Alhamdulillah sudah nyala semua per jam 20.00 WIB," kata Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Gangguan tersebut sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah akibat kendala pada beberapa Gardu Induk (GI).

Haris menyebut, proses pemulihan kelistrikan telah rampung dilakukan secara bertahap.

Sebelumnya, gangguan listrik dilaporkan terjadi di beberapa titik di Jakarta, termasuk wilayah Angke dan sekitarnya.

PLN menyebutkan gangguan bersumber dari sistem pada sejumlah Gardu Induk, yang menyebabkan pasokan listrik terhenti sementara di wilayah terdampak.

"Terjadi gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk," ujar Haris.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLN  Pasokan Listrik  Jakarta Blackout  Jakarta Blackout 2026 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp