JPNN.com - Entertainment - Musik

Jakarta Under Siege 2026 Segera Digelar, Haywire Siap Beraksi

Jumat, 13 Maret 2026 – 08:08 WIB
Jakarta Under Siege 2026 Segera Digelar, Haywire Siap Beraksi - JPNN.COM
Haywire, band hardcore asal Amerika Serikat. Foto: Dok. Haywire/Jakarta Under Siege 2026

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Amerika Serikat, Haywire, dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 30 Mei 2026.

Konser tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur Asia yang dilaksanakan oleh Haywire.

Adapun Haywire siap beraksi dalam festival Jakarta Under Siege 2026. Seiring dengan terus berkembangnya kancah hardcore punk global, Jakarta Under Siege hadir sebagai lebih dari sekadar panggung musik.

Festival tersebut telah berkembang menjadi titik temu penting bagi komunitas hardcore punk Indonesia dan internasional. Sebuah ruang penuh energi, solidaritas, dan nilai-nilai komunitas bertemu dalam satu momentum.

Tahun ini, momentum Jakarta Under Siege makin diperkuat dengan kedatangan Haywire untuk pertama kalinya.

Pertunjukan yang dijadwalkan pada 30 Mei 2026 itu siap menghadirkan malam penuh energi, agresi, dan kekacauan khas pertunjukan hardcore.

Dikenal melalui riff yang tajam, tempo cepat, dan performa panggung yang eksplosif, Haywire telah mencuri perhatian dalam kancah hardcore internasional.

Kehadiran Haywire di Jakarta bukan sekadar tambahan dalam lineup internasional, melainkan representasi dari konektivitas lintas batas dalam budaya hardcore, mempertemukan dua ekosistem yang memiliki nilai yang sama: etos yang kuat, loyalitas terhadap komunitas, serta ekspresi tanpa kompromi terhadap realitas sosial.

Band hardcore asal Amerika Serikat, Haywire, dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 30 Mei 2026.

