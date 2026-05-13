Jakarta Vegetarian Week Hadir di Emporium Pluit Mall, Catat Tanggalnya!

JAKARTA - Jakarta Vegetarian & Vegan Community kembali menggelar Jakarta Vegetarian Week di Main Atrium, Emporium Pluit Mall, Pluit, Jakarta Utara.

Acara ini merupakan sebuah festival kuliner, sekaligus wadah edukasi tentang gaya hidup vegetarian bagi warga Jakarta.

Jakarta Vegetarian Week 2026 hadir dalam skala yang lebih besar dan konsep yang lebih menarik dan inovatif.

Tidak hanya memperkenalkan berbagai olahan makanan sehat, festival yang berlangsung pada 12–17 Mei ini juga menjadi wadah edukasi, inspirasi, dan kolaborasi lintas komunitas dalam mendorong gaya hidup sehat di Indonesia.

“Awalnya kami cuma punya visi-misi, bagaimana, sih, cara memperkenalkan pola makanan nabati ke masyarakat dengan cara yang fun. Kalau ngomong soal kesehatan, peduli lingkungan, peduli hewan, orang akan merasa sulit, tapi kalau kami membawakannya dengan makanan yang enak, mereka pasti akan suka. Apalagi kalau, misalnya, basisnya nabati. Bisa tetap enak, bisa tetap sehat,” kata Vyvy Kecesy, Ketua Jakarta Vegetarian & Vegan Community.

Usaha Vyvy dan tim mulai membuahkan hasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mulai mengenal gaya hidup vegetarian.

“Kami dipercaya sama Emporium Pluit Mall untuk membuat event ini. Kami kolaborasi sama-sama. Kami cari tenant terbaik, kami kurasi dari seluruh Jakarta, kami kumpulin jadi satu dalam Jakarta Vegetarian Week dan gak kerasa udah masuk tahun keempat,” ungkap Vyvy.

Minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat pun terus mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini bisa terlihat dari tingginya jumlah pengunjung Jakarta Vegetarian Week pada penyelenggaraan sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 ribu orang.