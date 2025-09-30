JakCloth 2025 Kembali, Hadirkan Puluhan Musisi dan Ratusan Brand Clothing

jpnn.com, JAKARTA - JakCloth Year End Sale atau JakCloth 2025 akan kembali digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 24-28 Desember 2025.

Setelah lebih dari satu dekade menjadi ikon clothing dan lifestyle festival terbesar di Indonesia, JakCloth tidak hanya sekadar festival yang menampilkan ratusan brand dan band serta menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya.

Adapun JakCloth 2025 atau JakCloth Reborn bertransformasi sebagai sebuah movement anak muda Indonesia yang berekspresi melalui karya, gaya, dan komunitas serta menjadi simbol dari kearifan lokal.

Chairmain JakCloth, Ucok Nasution, mengungkapkan perhelatan JakCloth merupakan titik bertemunya anak muda.

"Ya, Jakcloth selalu menjadi tempat berkumpulnya anak muda kreatif. Kami ingin melangkah lebih jauh untuk menjadi movement yang mendorong anak muda untuk berani berekspresi, berkreasi, dan bangga dengan identitas lokal mereka," ungkap Ucok Nasution di Sedjuk SCBD, Jakarta pada Selasa (30/9).

Menandai sebuah era, JakCloth memperkenalkan logo dan identitas yang baru yang merepresentasikan semangat kebangkitan, kolaborasi, serta kebanggaan akan produk dan karya-karya lokal.

Dalam fase barunya, JakCloth kini didukung dengan management baru yang sudah veteran didunia retail, branding dan event untuk mendampingi Ucok Nasution sebagai Chairman dan untuk selanjutnya mengangkat JakCloth ke level berikutnya.

“Jakcloth Year End Sale 2025 akan menjadi perayaan besar bagi kebangkitan Jakcloth. Dan Kami mengundang seluruh anak muda Indonesia untuk hadir dan merasakan energi baru dari Jakcloth," tambah Sandy Permadi, JakCloth Director.