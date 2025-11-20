Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Event

JakMime Fest 2025 Hidupkan Kota Tua dengan Pentas Pantomim dan Kolaborasi Seni

Kamis, 20 November 2025 – 20:01 WIB
JakMime Fest 2025 hadir untuk memajukan seni pantomim dan kolaborasi lintas generasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Festival pantomim berskala internasional JakMime Fest 2025 akan digelar pada 25–26 November 2025 di kawasan Kota Tua Jakarta.

Ajang tersebut disiapkan menjadi ruang pertunjukan bagi seniman pantomim Indonesia sekaligus medium kolaborasi bagi para pelaku seni gerak lintas generasi.

Kegiatan ini diinisiasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Asosiasi Seniman Pantomim Indonesia (ASPI).

Penyelenggara mengusung misi memperkenalkan seni pantomim Indonesia dan budaya Betawi ke tingkat global melalui ekspresi tubuh yang bersifat universal.

JakMime Fest 2025 hadir untuk memperluas ruang berkarya bagi seniman pantomim di tengah dominasi hiburan digital.

Penyelenggara menilai festival ini dapat mengembalikan pantomim ke ruang publik Jakarta dan membuka kesempatan tampil yang lebih besar.

Komunitas pantomim di Jakarta telah berkembang sejak 1980-an, namun wadah pertunjukan di ruang publik dinilai masih terbatas.

JakMime Fest 2025 hadir untuk memajukan seni pantomim dan kolaborasi lintas generasi.

