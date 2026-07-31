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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

JakOne Mobile Antar Bank Jakarta Menang Digital Excellence Awards 2026

Jumat, 31 Juli 2026 – 11:21 WIB
JakOne Mobile Antar Bank Jakarta Menang Digital Excellence Awards 2026 - JPNN.COM
Ilustrasi JakOne Mobile. Foto: Dok Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta berhasil meraih penghargaan Top Digital Application Regional Banking – JakOne Mobile by Bank Jakarta pada ajang Digital Excellence Awards 2026 yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/7).

Penghargaan itu diberikan kepada Bank Jakarta yang dinilai konsisten dalam terus mendorong layanan perbankan digital melalui aplikasi JakOne Mobile.

Pencapaian tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Jakarta dalam memperkuat transformasi digital melalui pengembangan JakOne Mobile sebagai platform layanan keuangan modern.

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Inovasi yang terus dihadirkan bertujuan memberikan pengalaman perbankan yang mudah, aman, dan nyaman bagi nasabah, sekaligus mendukung visi Bank Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang didukung ekosistem digital yang semakin maju.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, mengatakan bahwa transformasi digital merupakan salah satu pilar
strategis perusahaan dalam meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Menurutny, penghargaan ini mencerminkan komitmen Bank Jakarta dalam menjalankan transformasi digital secara berkelanjutan.

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Kami akan terus menghadirkan inovasi layanan digital yang memberikan kemudahan, keamanan, dan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus mendukung percepatan ekonomi digital dan memperkuat peran Bank Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global,” ungkap Agus dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta, Daniel Setiawan Subianto, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam membangun ekosistem digital yang berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Bank Jakarta berhasil meraih penghargaan Top Digital Application Regional Banking – JakOne Mobile by Bank Jakarta pada ajang Digital Excellence Awards 2026...

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TAGS   JakOne Mobile  Bank Jakarta  Kinerja Bank Jakarta  Bank Jakarta Raih Penghargaan 
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