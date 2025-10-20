Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Jaksa Agung Serahkan Rp 13,25 Triliun Uang Sitaan Korupsi ke Negara, ART: Ini Sejarah

Senin, 20 Oktober 2025 – 20:09 WIB
Jaksa Agung Serahkan Rp 13,25 Triliun Uang Sitaan Korupsi ke Negara, ART: Ini Sejarah - JPNN.COM
Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha a.k.a ART. Foto: koleksi pribadi

jpnn.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha memberi apresiasi terhadap kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran yang baru saja menyerahkan Rp 13,25 uang sitaan korupsi kepada negara.

Penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya itu kepada negara, disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Abdul Rachman mengaku sangat bangga dengan Kejagung yang terdepan dalam memberantas korupsi di negeri ini.

Baca Juga:

"Saya apresiasi kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ini sejarah dalam penyelamatan keuangan negara," kata pria yang beken disapa dengan akronim ART itu, Senin.

Dia menyebut Kejagung saat ini telah menjadi harapan rakyat dalam pemberantasan korupsi. Hal ini telah didambakan masyarakat jauh hari sebelum ST Burhanuddin memimpin Korps Adhyaksa .

"Ini demi kepentingan bangsa dan negara, tujuan utamanya adalah demi rakyat. Salut dengan Kejagung dan jajarannya," ucap ART.

Baca Juga:

Dia pun mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh upaya Kejagung dalam penegakkan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi.

Upaya-upaya pihak lain dalam melemahkan Kejagung menurutnya harus dicegah. "Kunci, berada di rakyat Indonesia. Kalau kita ingin memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, mari dukung dan support Kejagung sekarang," tuturnya.

Abdul Rachman Thaha menilai penyerahan Rp 13,25 triliun uang sitaan korupsi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada negara merupakan sejarah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jaksa Agung  ST Burhanuddin  Kejagung  sitaan korupsi  korupsi cpo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  Abdul Rachman Thaha  Permata Hijau Group  wilmar group  musim mas group 
BERITA JAKSA AGUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp