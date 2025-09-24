Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Jaksa Diharapkan Jadi Mediator Handal di Luar Pengadilan

Rabu, 24 September 2025 – 17:05 WIB
Jaksa Diharapkan Jadi Mediator Handal di Luar Pengadilan
Salah satu asesor, Dr. Eric Harianto bersama jaksa yang menjadi peserta dalam kegiatan asesmen sertifikasi Certified Mediator Consiliator (CMC). Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Peran Jaksa kini tidak hanya diminta untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana, tetapi juga hadir sebagai mediator handal di luar pengadilan.

Kompetensi itulah yang coba ditingkatkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) Jakarta, untuk menyelenggarakan asesmen sertifikasi Certified Mediator Consiliator (CMC) bagi para Jaksa Republik Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu pagi (21/9), di Ruang Rapat Mr. Gatot Taroenamihardja, Lantai 3 Perpustakaan Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan

Salah satu asesor, Dr. Eric Harianto mengatakan, sertifikasi diikuti sekitar 300 peserta yang dibagi ke dalam dua gelombang.

Para asesor yang telah ditunjuk tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga menyampaikan masukan yang konstruktif agar kompetensi peserta semakin terasah.

“Asesmen merupakan kelanjutan dari pelatihan sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para Jaksa dalam bidang mediasi dan konsiliasi, sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan,” ujar Eric, Selasa (23/9).

Proses asesmen dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu ujian tertulis,roleplay atau simulasi mediasi untuk menguji keterampilan praktis termasuk teknik reframing, serta wawancara langsung, guna menilai kemampuan analisis dan komunikasi peserta.

“Kami berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik, serta turut mendorong penerapan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan konsiliasi,” tuturnya.

Kejagung bersama JSLG menggelar Certified Mediator Consiliator (CMC) bagi para Jaksa RI, tingkatkan kemampuan sebagai mediator

TAGS   Jaksa  Kejaksaan Agung  Kejagung  mediasi 
