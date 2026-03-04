Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Jaksa Geledah Kantor BPN Kota Serang, Uang Ratusan Juta Rupiah & Puluhan HP Disita

Rabu, 04 Maret 2026 – 18:21 WIB
Jaksa Geledah Kantor BPN Kota Serang, Uang Ratusan Juta Rupiah & Puluhan HP Disita - JPNN.COM
Suasana Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang seusai digeledah Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, SERANG - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang menggeledah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa (3/3) di Kantor BPN Kota Serang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya.

Kasi Intel Kajari Serang Muhamad Lutfi Andrian mengatakan penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

"Dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud terkait dalam pengurusan perizinan di BPN Kota Serang periode 2020 sampai 2025," ujar Lutfi kepada wartawan, Rabu (4/3).

Dia menjelaskan proses penggeledahan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedural berdasarkan surat perintah Nomor: PRIN-5/M.6.10/Fd.2/03/2026.

"Kami melakukan penggeledahan pada Selasa, 3 Maret 2026 untuk mengumpulkan alat bukti," ujarnya.

Baca Juga:

"Penyidik menemukan beberapa barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, di antaranya 20 telepon seluler, dua unit laptop, dan uang tunai Rp 228.150.000," sambung dia.

Barang bukti yang ditemukan, kata Lutfi, langsung dibawa ke Kantor Kejari Serang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Penggeledahan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang berkaitan dengan kasus korupsi perizinan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejari Serang  Kasus Korupsi  BPN Kota Serang  Penggeledahan 
BERITA KEJARI SERANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp