Jaksa Geledah Kantor Disdik Riau Untuk Cari Bukti Kasus Korupsi

jpnn.com, PEKANBARU - Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Kamis (23/7).

Penggeledahan dilakukan setelah Kejati Riau meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Disdik Riau ke tahap penyidikan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Zikrullah mengakui adanya kegiatan penggeledahan tersebut.

“Iya, benar (dilakukan penggeledahan),” ujar Zikrullah.

Menurutnya, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Zikrullah juga memastikan bahwa perkara ini telah resmi naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pada 15 Juli 2026.

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“Iya, dik (penyidikan),” singkatnya.

Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan di Kantor Disdik Riau.