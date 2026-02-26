Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Jaksa Tetap Tuntut Mati ABK Pembawa Sabu-Sabu 2 Ton

Kamis, 26 Februari 2026 – 07:01 WIB
Jaksa Tetap Tuntut Mati ABK Pembawa Sabu-Sabu 2 Ton - JPNN.COM
Sidang perkara pidana terdakwa ABK Kapal Sea Dragon pembawa sabu hampir 2 ton di Pengadilan Negeri Batam, Senin (23/2/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

jpnn.com - BATAM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau, tetap menuntut mati enam anak buah kapal (ABK) Sea Dragon Terawa yang membawa hampir 2 ton sabu-sabu.

JPU menyampaikan pertanyaan itu dalam sidang tanggapan penuntut terhadap nota pembelaan (pleidoi) terdakwa (replik) di Pengadilan Negeri Batam, Kepri, Rabu (25/2).

“Pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan Kamis tanggal 5 Februari 2026,” kata JPU Muhammad Arfian di persidangan.

Baca Juga:

Adapun keenam terdakwa, yakni dua warga negara Thailand Teerapong Lekpradube dan Weerepat Phongwan, kemudian empat WNI, Fandi Ramadhan, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir, dituntut pidana mati oleh JPU Kejari Batam.

Dalam repliknya, JPU menyampaikan telah berusaha maksimal membuktikan para terdakwa, termasuk Fandi Ramadhan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

JPU menolak seluruh dalil pembelaan para terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukum.

Baca Juga:

JPU meminta majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menolak pembelaan terdakwa dan memutuskan perkara sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum, yakni pidana mati.

Setelah replik JPU disampaikan, majelis hakim mempersilahkan penasihat hukum terdakwa untuk menanggapi (dupik).

Jaksa Penuntut Umum Kejari Batam tetap menuntut mati ABK yang membawa 2 ton sabu-sabu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jaksa  kasus sabu 2 ton  ABK dituntut pidana mati  JPU kejari batam  narkoba  pidana mati 
BERITA JAKSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp