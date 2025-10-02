Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Jaksa Tetapkan 9 Tersangka Korupsi di BPR Indra Arta Inhu, Negara Rugi Rp 15 Miliar  

Kamis, 02 Oktober 2025 – 17:08 WIB
Jaksa Tetapkan 9 Tersangka Korupsi di BPR Indra Arta Inhu, Negara Rugi Rp 15 Miliar   - JPNN.COM
Plt Kajati Riau Didie Tri Haryadi merilis penetapan 9 tersangka korupsi BPR Indra Arta Inhu. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu resmi menetapkan sembilan orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah di Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta.

Kasus ini mencakup periode pengelolaan dari tahun 2014 hingga 2024 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 15 miliar.

Kerugian negara itu berdasarkan penghitungan Inspektorat Inhu.

Baca Juga:

Para tersangka yang ditetapkan berasal dari jajaran internal BPR Indra Arta, termasuk Direktur, pejabat eksekutif, account officer, hingga teller, serta satu orang debitur.

“Mereka diduga terlibat dalam praktik penyaluran kredit yang melanggar aturan, mulai penggunaan nama orang lain dalam pengajuan pinjaman, agunan yang tidak sah, kredit tanpa survei, hingga pencairan deposito tanpa persetujuan nasabah,” kata Plt Kajati Riau Didie Tri Haryadi Kamis (2/10).

Didie memerinci sembilan tersangka tersebut yakni SA selaku Direktur BPR Indra Arta (2012–sekarang), AB selaku Pejabat Eksekutif Kredit, ZAL, KHD, SS, RRP, THP, Account Officer, RHS, Teller dan Kasir KH.

Baca Juga:

Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari menyetujui kredit tanpa prosedur, melalaikan tugas pengawasan, hingga melakukan pencairan deposito dan kredit bermasalah.

“Akibat penyimpangan tersebut, tercatat 93 debitur masuk kategori kredit macet dan 75 debitur hapus buku,” lanjutnya.

Kejari Indragiri Hulu menetapkan 9 orang tersangka korupsi di BPR Indra Arta Inhu dengan kerugian negara mencapai Rp15 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korupsi  BPR Indra Arta  Inhu  Kejari Inhu  Tersangka 
BERITA KORUPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp