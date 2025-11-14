Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Jalan Arteri Yos Sudarso Ditutup Sebulan, Ini Rute Alternatifnya

Jumat, 14 November 2025 – 09:36 WIB
Polisi sedang mengatur lalu lintas di lokasi penutupan Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang. Foto: Humas Polsek Genuk.

jpnn.com - SEMARANG - Penutupan Jalan Arteri Yos Sudarso, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah resmi diberlakukan selama satu bulan penuh menyusul pengerjaan proyek Tol Semarang 1A, tepatnya di depan Masjid Kubro, mulai Rabu (12/11).

Pekerjaan yang dilakukan merupakan tahapan pemancangan pondasi menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD), yaitu sebuah alat pemancang tiang yang bekerja dengan sistem hidrolik untuk menekan tiang pancang ke dalam tanah.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto menjelaskan bahwa pekerjaan pemancangan HSPD memerlukan ruang kerja yang aman, sehingga sebagian badan jalan harus ditutup dan arus dialihkan secara bertahap.

Alat HSPD ini bekerja dengan sistem tekanan hidrolik yang membutuhkan area cukup luas dan tidak boleh terganggu arus kendaraan.

“Iya, dari semua arah, baik timur, barat, Pelabuhan Tanjung Emas, dan juga dari arah Exit Tol Muktiharjo,” kata Kompol Rismanto, Jumat (14/11).

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati, mematuhi rambu sementara yang terpasang dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Rekayasa arus meliputi contraflow, pengalihan ke jalur alternatif, serta pengaturan titik putar balik (U-turn) di beberapa ruas, antara lain Jembatan Kaligawe, Jalan Kaligawe Raya, hingga akses menuju Tanjung Emas, Johar/Kota, Tol Muktiharjo dan Demak. (ink/jpnn)

Arah Menuju Pelabuhan Tanjung Emas

Begini skema jalur alternatif yang dapat dilalui dampak pekerjaan proyek Tol Semarang 1A yang menutup Jalan Arteri Yos Sudarso.

