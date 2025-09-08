Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Jalan Fatmawati Raya Masih Ditutup Senin Pagi, Lalu Lintas Dialihkan

Senin, 08 September 2025 – 07:11 WIB
Jalan Fatmawati Raya, tepatnya di sekitar Stasiun Cipete Raya, Jakarta Selatan, ditutup sementara dari kedua arah pada Senin pagi (8/9). Foto: dok Antara

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Fatmawati Raya, tepatnya di sekitar Stasiun Cipete Raya, Jakarta Selatan, ditutup sementara dari kedua arah pada Senin pagi (8/9).

Penutupan itu dilakukan karena peristiwa kebakaran yang terjadi pada Minggu (7/9) malam dan petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan.

"Kami masih menutup jalan sampai proses pendinginan selesai," kata Perwira Piket Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaksel Triyanto di Jakarta, Senin.

Petugas pemadam kebakaran masih berupaya melakukan pendinginan, sementara di Jalan Cipete Raya, tepatnya di Stasiun MRT, masih terparkir sederet mobil pemadam kebakaran.

Sejumlah kendaraan yang akan melewati jalan tersebut dialihkan sementara, tetapi kondisi lalu lintas di kawasan tersebut terpantau masih belum terlalu ramai.

Triyanto mengatakan setelah proses pendinginan selesai, maka jalan tersebut akan kembali dibuka.

Sebelumnya, sejumlah rumah toko (ruko) di Jalan RS. Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, terbakar. Tak lama, kebakaran tersebut dapat dipadamkan oleh Sudin Gulkarmat Jaksel yang menerjunkan 71 personel.

"Saat ini sudah proses pendinginan," kata Kepala Sudin Gulkarmat Jaksel Syamsul Huda di Jakarta, Senin.

Jalan Fatmawati Raya, tepatnya di sekitar Stasiun Cipete Raya, Jakarta Selatan, ditutup sementara dari kedua arah pada Senin pagi (8/9).

TAGS   kebakaran  Jalan Fatmawati Raya  Fatmawati Raya  pemadaman kebakaran 
