Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Jalan-Jalan Malam di Ximending

Oleh: Odemus Bei Witono - Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan

Senin, 25 Agustus 2025 – 06:25 WIB
Jalan-Jalan Malam di Ximending - JPNN.COM
Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan Odemus Bei Witono. Foto: Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Tanggal 21 Agustus 2025 malam, saya berkesempatan mengikuti sebuah perjalanan malam yang dikoordinasi oleh tim Binus.

Perjalanan tersebut membawa kami ke sebuah tempat yang begitu ramai dan penuh warna, di mana lampu-lampu kota menjadi latar bagi hiruk pikuk aktivitas warga.

Tempat ini tak lain adalah Ximending, sebuah distrik ikonik di Taipei, Taiwan, yang dikenal sebagai surga bagi para penikmat kuliner dan pemburu suvenir.

Baca Juga:

Saat kami tiba, suasana langsung terasa hidup dan energik. Berbagai pedagang berjejer rapi di sepanjang jalan, menjajakan aneka makanan lezat yang menggoda mata dan perut.

Dari kue-kue tradisional yang lembut hingga jajanan modern yang unik, semuanya tersedia di sini. Aroma kuliner yang semerbak berpadu dengan bisingnya obrolan dan tawa orang-orang yang hilir mudik.

Keramaian di tempat itu tidak hanya diisi oleh warga lokal, tetapi juga para turis dari berbagai belahan dunia.

Baca Juga:

Di tengah-tengah lautan manusia itu, saya bahkan sempat berjumpa dengan dua orang pengunjung asal Surabaya yang sedang melakukan aktivitas di Taiwan.

Sebuah pertemuan yang menghangatkan hati dan memberikan sentuhan personal di tengah keramaian kota asing.

Tanggal 21 Agustus 2025 malam, Romo Odemus Bei Witono, SJ berkesempatan mengikuti sebuah perjalanan malam yang dikoordinasi oleh tim Binus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Odemus Bei Witono  Wisata  Kuliner  Ximending 
BERITA ODEMUS BEI WITONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp