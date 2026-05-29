JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jalan Lenteng Agung Amblas, Polisi dan Petugas Targetkan Perbaikan Rampung 14 Hari

Jumat, 29 Mei 2026 – 21:20 WIB
Jalan Raya Lenteng Agung kembali dibuka untuk mencegah kemacetan di Jagakarsa, Jakarta, Jumat (29/5/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menargetkan perbaikan saluran air di bawah Jalan Lenteng Agung rampung dalam waktu maksimal dua minggu setelah jalanan tersebut amblas.

Kerusakan pada saluran air lama dituding menjadi penyebab utama amblasnya permukaan aspal di jalan tersebut.

Petugas di lapangan akan mengganti pipa baja lama yang sudah berkarat dan rapuh dimakan usia.

"Kami perkirakan waktu dua minggu. Paling lama dua minggu. Nanti akan kami ganti dengan box culvert," kata Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Santo mengatakan perbaikan dilakukan dengan mengganti saluran lama berbahan armco atau pipa baja bergelombang (Corrugated Steel Pipe atau CSP) yang telah mengalami kerusakan akibat usia pakai dengan gorong-gorong (box culvert) yang dinilai lebih kuat dan tahan lama.

Ia menjelaskan saluran total yang diperbaiki memiliki panjang sekitar 16 meter dan pengerjaan akan dilakukan menyeluruh dari ujung ke ujung saluran.

"Jadi dari ujung ke ujung. Crossing-an kami buka semua nanti," ujarnya.

Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah memperbaiki bagian saluran yang berada di sisi jalan arah Depok agar badan jalan dapat kembali dilalui masyarakat secepat mungkin.

