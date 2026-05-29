Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Jalan Lenteng Agung Raya Macet Imbas Jalanan Amblas, Begini Kondisinya

Jumat, 29 Mei 2026 – 11:08 WIB
Jalan Lenteng Agung Raya Macet Imbas Jalanan Amblas, Begini Kondisinya - JPNN.COM
Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan macet sejak pukul 09.00 WIB, imbas jalanan yang amblas di sekitar bus stop TransJakarta SMAN 109 Jakarta. Foto: TMC Polda Metrojaya

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan macet sejak pukul 09.00 WIB, imbas jalanan yang amblas di sekitar bus stop TransJakarta SMAN 109 Jakarta.

Jalanan padat merayap dari Jalan Lontar menuju Lenteng Agung Raya arah Depok atau Universitas Indonesia (UI).

Sejumlah pengguna motor nampak menyalip lewat celah kecil di antara mobil-mobil agar cepat sampai ke tujuan.

Baca Juga:

Bus Transjakarta juga berkendara perlahan hingga sampai di bus stop tersebut. Beberapa penumpang memilih turun di Stasiun Lenteng Agung untuk menghindari kemacetan itu.

"Rute cuma sampai Wijaya Kusuma, nanti puter balik ke Universitas Pancasila," kata salah satu warga bernama Muhammad Arif.

Kemacetan itu bertepatan dengan hari kedua setelah perayaan Iduladha, yang dikhawatirkan akan dipadati oleh para pengguna kendaraan.

Baca Juga:

"Ada warga yang nyemplung karena lawan arah, alhasil menghubungi Damkar Jaksel, lalu gotong royong sama Bina Marga dan warga lain," kata sukarelawan warga bernama Ijoel atau Rafli Zulkarnaen.

Jalanan yang amblas itu juga memengaruhi pengalihan rute TransJakarta D21 Lebak Bulus-UI Depok.

Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan macet sejak pukul 09.00 WIB, imbas jalanan yang amblas di sekitar bus stop TransJakarta SMAN 109 Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   amblas  jalan amblas  Lenteng Agung  Jaksel 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp