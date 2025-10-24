Jalan Pantura Kaligawe Lumpuh Saat Terendam Banjir, Begini Kondisinya

jpnn.com, SEMARANG - Jalan Pantura Kaligawe Raya, Kota Semarang, Jawa Tengah, masih lumpuh akibat banjir sejak dua hari terakhir. Imbas dari banjir tahunan ini, kemacetan mengular panjang.

Masyarakat yang hendak melintas dari arah Demak menuju Semarang maupun sebaliknya diimbau untuk menghindari jalur nasional tersebut.

Genangan air dengan ketinggian antara 20 hingga 70 sentimeter menutup sebagian besar ruas Jalan Kaligawe Raya di Kecamatan Gayamsari. Hanya kendaraan besar seperti truk dan trailer yang masih bisa melintas.

Kapolsek Gayamsari AKP Yuna Ahadiyah mengatakan jalur tersebut merupakan arteri utama bagi kendaraan besar dari dan menuju Demak. Namun, saat ini akses tersebut praktis tidak bisa dilalui kendaraan kecil.

“Untuk sementara, jalan Pantura Kaligawe bisa dikatakan lumpuh karena hanya bisa dilewati kendaraan besar. Kami imbau pengendara kendaraan kecil memutar melalui jalur alternatif,” ujar AKP Yuna, Kamis (23/10).

Dia menyarankan masyarakat yang hendak menuju Demak untuk mengambil rute melalui Pedurungan, kemudian melewati Mranggen dan Onggorawe. Jalur tersebut lebih tinggi dan relatif aman dari genangan.

“Setelah rel Kaligawe itu agak tinggi. Jadi kami arahkan pengemudi kendaraan kecil untuk memutar. Kalau mau ke Demak, bisa lewat Pedurungan lalu Mranggen,” ujarnya.

Selain menggenangi jalan utama, banjir juga merendam sejumlah permukiman di sekitar kawasan Kaligawe. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 20 hingga 30 sentimeter dengan kondisi terparah di Kelurahan Kaligawe dan Tambakrejo.