Jalan Provinsi di Sumsel Mulai Diperbaiki Juli Ini, Pemprov Siapkan Anggaran Rp 380 Miliar

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PU BM-TR) mulai mengakselerasi program perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi.

Sebanyak 70 ruas jalan di berbagai daerah akan ditangani pada Juli 2026 dengan total anggaran mencapai Rp 380 miliar.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel M Affandi menerangkan, pelaksanaan pekerjaan akan segera dimulai setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan dalam beberapa hari ke depan.

"Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan jalan dimulai Juli Ini. SPK akan segera keluar, dengan total 70 ruas jalan yang ditangani menggunakan anggaran Rp 380 miliar tahun 2026," ujar Affandi, Minggu (5/7/2026).

Menurut Affandi, keterbatasan anggaran membuat pemerintah memfokuskan pekerjaan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat agar tetap berfungsi optimal.

Selain itu, penambalan lubang di sejumlah titik juga menjadi prioritas.

Dia mengungkapkan, anggaran pemeliharaan jalan tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2025 yang mencapai lebih dari Rp 700 miliar.

Padahal, panjang jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov Sumsel mencapai sekitar 1.779 kilometer.