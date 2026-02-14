Jalan Sehat Funday Warnai Kick-Off Porprov XV Jabar 2026

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, menghadiri Kick-Off Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 yang dirangkaikan dengan kegiatan Funday jalan sehat, baru-baru ini.

Kegiatan diawali dengan jalan sehat dari Plaza Balai Kota Bogor menuju GOR Pajajaran. Meski diguyur hujan rintik, ratusan peserta tetap antusias mengikuti kegiatan yang diiringi marching band tersebut.

Adityawarman menyampaikan, Funday menjadi momentum penting untuk menandai kesiapan Kota Bogor menyongsong ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, semangat kebersamaan yang terlihat menjadi modal awal yang positif.

“Kegiatan funday ini menandakan awalan yang baik untuk pelaksanaan Porprov XV 2026, di mana Kota Bogor dipercaya sebagai tuan rumah. Semangat kebersamaan hari ini adalah modal utama kita,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan status tuan rumah harus dibarengi persiapan matang, baik dari sisi infrastruktur maupun kesiapan fisik para atlet.

Dia berharap seluruh persiapan dapat dioptimalkan menjelang pelaksanaan Porprov.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Jadikan Porprov XV Sumsel Tolok Ukur Kemajuan Olahraga Daerah

“Semoga kami bisa optimalkan dengan persiapan yang memadai, agar target Kota Bogor Juara, ‘Bogor Seratus Emas’ menyala terus. Semoga bisa kita raih pada pelaksanaan Porprov nanti,” tegasnya.

Selain peluncuran tahapan Porprov, kegiatan ini juga diisi pemberian penghargaan kepada atlet pelajar berprestasi pada ajang POPDA XIV Jawa Barat dan Peparpeda IV Jawa Barat 2025.