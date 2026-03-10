Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Jalan Semarang-Purwodadi yang Terputus Bisa Dilalui H-7 Lebaran

Selasa, 10 Maret 2026 – 18:45 WIB
Proses perbaikan Jalan Raya Semarang-Purwodadi. FOTO: Akun Instagram @diyari1415.

jpnn.com - Jalan Raya Semarang-Purwodadi yang sempat terputus akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dipastikan dapat dilalui pada H-7 atau tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan proses perbaikan jalan tersebut saat ini memasuki tahap akhir.

Jalan provinsi itu diperbaiki menggunakan betonisasi FS 45 fast track sepanjang 60 meter.

“Jalan Godong-Purwodadi sudah clear. H-7 sudah bisa kita gunakan,” kata Luthfi, Selasa (10/3).

Selain perbaikan jalan yang terputus, pihaknya juga mempercepat penambalan jalan berlubang menjelang Lebaran. Berdasarkan data yang dimiliki, saat ini masih terdapat sekitar 1.200 titik jalan berlubang yang belum diperbaiki.

Luthfi menjelaskan sebelumnya jumlah jalan berlubang mencapai sekitar 93.000 titik dan sebagian besar sudah ditangani.

“Dari total 93.000 titik jalan berlubang, yang belum tertangani tinggal sekitar 1.200 titik dan segera diselesaikan,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan jalan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, pihaknya berupaya mempercepat penanganan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik.

TAGS   Semarang  purwodadi  jalan terputus  Ahmad Luthfi  Tanggul Jebol  Jawa Tengah 
