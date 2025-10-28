Close Banner Apps JPNN.com
Jalan Tertutup Longsor-Lumpur Tebal Pascabanjir Bandang Cisolok Sukabumi

Selasa, 28 Oktober 2025 – 18:59 WIB
Alat berat beko dikerahkan untuk membersihkan sisa lumpur dan tanah longsor akibat bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Senin (27/10/2025). Foto: dok. BPBD Jabar

jpnn.com, BANDUNG -

Ratusan rumah terendam dalam perisiwa banjir bandang di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Senin (27/10/2025).

Akibatnya ratusan warga harus mengungsi karena rumahnya yang terendam air dengan ketinggian bervariasi.

Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar Hadi Rahmat mengatakan kondisi terkini pascakejadian banjir bandang tersebut.

Katanya banjir bandang itu menyisakan lumpur tebal dan jalan yang tertutup akibat longsoran tanah.

“Banjir bandang sudah selesai, lumpur masih tebal, masih ada jalan yang tertutup longsoran dan ada rumah yang tertimbun. Sekarang lagi proses pembersihan,” kata Hadi saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/2025).

Hadi menyebutkan pihaknya menerjunkan alat berat untuk membantu pembersihan material.

“Kami sudah kirim distribusi logistik, kami berangkatkan tim dan bawa peralatan alat berat jenis beko satu unit. Dari BPBD satu, mungkin dari instansi lain juga ada tambahan,” tuturnya.

