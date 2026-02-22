Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jalani Bulan Ramadan Tanpa Istri dan Anak, Insanul Fahmi Curhat Begini

Minggu, 22 Februari 2026 – 03:10 WIB
Jalani Bulan Ramadan Tanpa Istri dan Anak, Insanul Fahmi Curhat Begini - JPNN.COM
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha muda Insanul Fahmi menyambut bulan Ramadan kali ini dengan berbeda.

Sebab di bulan Ramadan tahun ini, Insanul Fahmi perdana menjalaninya tanpa kehadiran sang istri, Wardatina Mawa dan buah hati mereka.

Ditanyai bagaimana menjalani bulan Ramadan tanpa kehadiran keluarga, dia lantas menjawab begini.

Baca Juga:

"Ya sudah jalanin saja sih, sahur ya sahur," ujar Insanul Fahmi di kawasan Jakarta Barat.

Dia tak menampik ada rasa rindu tanpa kehadiran sang buah hati. Namun alih-alih fokus dengan perasaan rindunya, Insanul Fahmi memilih untuk memikirkan hal lain.

"Keinget pasti ada kangen pasti ada, cuma ya mau gimana lagi, kan. Kadang-kadang terlalu dipikirin juga jadi stres, jadi (enggak) bagus, bagaimana aku mikirin oh ini bulan puasa ada orang jualan takjil, bagaimana cara aku bisa distribusi kue-kue tadi, ini bisa dijulain sama abang-abang nanti bagi hasil bagus kayak begitu kan bantu orang," tuturnya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, di bulan Ramadan kali ini dia memilih untuk fokus memperbaiki diri dan introspeksi diri.

"Lebih banyak perbaikan diri sih, fokusnya kayak karena lebih banyak waktu sendiri, aku lebih banyak kayak introspeksi diri saja," ucap Insanul Fahmi.

Insanul Fahmi menyambut bulan Ramadan kali ini dengan berbeda. Sebab dia bakal menjalaninya tanpa kehadiran istri dan anaknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Insanul Fahmi  Inara Rusli  Wardatina Mawa  Bulan Ramadan 
BERITA INSANUL FAHMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp