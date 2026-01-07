Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Jalani Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka, Wagub Babel Siap Dipenjara

Rabu, 07 Januari 2026 – 14:12 WIB
Jalani Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka, Wagub Babel Siap Dipenjara - JPNN.COM
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel) Hellyana. (ANTARA/ Elza Elvia)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Hellyana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri perihal pemeriksaan sebagai tersangka kasus Ijazah palsu.

Hellyana dalam keterangannya sebelum menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka itu mengatakan bahwa dirinya berusaha memenuhi aturan hukum.

"Pertama, saya apa melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya. Dan saya menghormati itu," kata Hellyana dalam keterangannya pada Rabu (7/1).

Baca Juga:

Saat disinggung mengenai penahanan yang berpotensi terjadi, kader PPP tersebut mengaku pasrah dan hanya bisa mengikuti apa yang sudah menjadi proses hukum.

"Ya semua itu kita lakukan saja semua proses hukum yang memang harus dilalui," ucapnya.

Mengenai dugaan ijazah palsu yang digunakannya, Hellyana memberikan isyarat pembenaran mengenai hal tersebut. Bahkan, Hellyana mengaku tidak berniat jahat dengan ijazah itu.

Baca Juga:

"Terkait ijazah dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu," ujarnya.

"Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018, itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita sudah diserahkan," tambahnya. (dil/jpnn)

Wakil Gubernur Hellyana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri perihal pemeriksaan sebagai tersangka kasus Ijazah palsu

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wagub Babel Hellyana  Ijazah Palsu  Bareskrim  babel  Bangka Belitung  wagub babel 
BERITA WAGUB BABEL HELLYANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp