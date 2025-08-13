Jalani Proses Perceraian, Andre Taulany Tak Lagi Tinggal Seatap dengan Istrinya

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Pasangan selebritas Andre Taulany dan Erin Taulany ternyata sudah tidak tinggal serumah.

Hal itu diungkapkan oleh tim kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid.

Pelawak 50 tahun itu sudah cukup lama tidak lagi tinggal seatap dengan sang istri.

"Satu tahun pisah tempat tinggal. Artinya ada yang tempat tinggalnya di A ada yang di B. Artinya dua-duanya sudah tidak tinggal bersama sama lagi," ujar Fahmi Bachmid di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (11/8).

Saat ini, Andre Taulany dan istrinya pun tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Fahmi menyebut Andre Taulany sudah tak merasa ada kecocokan dengan Erin, sehingga memilih melayangkan permohonan cerai.

"Ya, orang sudah tidak cocok, terjadi perselisihan terus-menerus, ada persoalan-persoalan yang prinsip yang sudah tidak bisa dipersatukan," tuturnya.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.