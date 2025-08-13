Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jalani Proses Perceraian, Andre Taulany Tak Lagi Tinggal Seatap dengan Istrinya

Rabu, 13 Agustus 2025 – 17:47 WIB
Jalani Proses Perceraian, Andre Taulany Tak Lagi Tinggal Seatap dengan Istrinya - JPNN.COM
Andre Taulany. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Pasangan selebritas Andre Taulany dan Erin Taulany ternyata sudah tidak tinggal serumah.

Hal itu diungkapkan oleh tim kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid.

Pelawak 50 tahun itu sudah cukup lama tidak lagi tinggal seatap dengan sang istri.

Baca Juga:

"Satu tahun pisah tempat tinggal. Artinya ada yang tempat tinggalnya di A ada yang di B. Artinya dua-duanya sudah tidak tinggal bersama sama lagi," ujar Fahmi Bachmid di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (11/8).

Saat ini, Andre Taulany dan istrinya pun tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Fahmi menyebut Andre Taulany sudah tak merasa ada kecocokan dengan Erin, sehingga memilih melayangkan permohonan cerai.

Baca Juga:

"Ya, orang sudah tidak cocok, terjadi perselisihan terus-menerus, ada persoalan-persoalan yang prinsip yang sudah tidak bisa dipersatukan," tuturnya.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.

Pasangan selebritas Andre Taulany dan Erin Taulany ternyata sudah tak tinggal serumah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andre Taulany  Erin Taulany  Pengadilan Agama  fahmi bachmid 
BERITA ANDRE TAULANY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp