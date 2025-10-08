Close Banner Apps JPNN.com
Jalani Sidang Cerai, Andre Taulany: Mantap Banget Dari Dahulu

Rabu, 08 Oktober 2025 – 13:16 WIB
Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina. Foto: Instagram/andretaulany

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Andre Taulany dan istrinya, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Dalam persidangan hari ini, Andre Taulany hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Meski tak berbicara terlalu banyak, pria 51 tahun tersebut mengungkapkan kesiapannya menjelang persidangan hari ini.

"(Jelang sidang?) Sehat wal afiat," ujar Andre Taulany di PN Jakarta Selatan, Rabu.

Pemain film Kang Mak From Pee Mak itu, masih bisa bergurau saat hendak menjalani persidangan.

"Iya nyasar. Ke mal," kata Andre Taulany.

Ayah tiga anak itu mengakui dirinya sudah mantap untuk berpisah dengan sang istri.

"Mantap banget dari dulu memang sudah mantap," ucap Andre Taulany.

