Jalankan Arahan Mendagri Tito, Apkasi Bergerak Cepat Bantu Daerah Bencana di Sumatra

Rabu, 17 Desember 2025 – 21:42 WIB
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bergerak cepat membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Hal ini sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam surat edarannya yang mengimbau seluruh daerah di Indonesia untuk membantu wilayah terdampak bencana. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, BANDA ACEH - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bergerak cepat membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang mengimbau seluruh daerah di Indonesia untuk membantu wilayah terdampak bencana.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menilai surat edaran tersebut bukan sekadar instruksi administratif, melainkan panggilan moral untuk memperkuat empati dan persaudaraan nasional di tengah musibah besar.

Selain menindaklanjuti arahan Mendagri, gerakan kemanusiaan ini juga merupakan wujud komitmen Apkasi dalam memberikan bantuan kepada daerah bencana.

“Ini memang komitmen Apkasi seluruh Indonesia berpartisipasi, kreatif, komitmen [membantu daerah bencana],” ujar Bursah dalam keterangannya, Rabu (17/12).

Dalam misi kemanusiaan tersebut, Apkasi menyalurkan berbagai kebutuhan dasar, seperti bahan pangan, pakaian, serta logistik penting lainnya, sekaligus mengajak seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia untuk berpartisipasi aktif.

Meski bantuan yang disalurkan tidak begitu banyak, pihaknya meyakini bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban para korban.

“Mudah-mudahan kedatangan kami ini bisa membuat kegembiraan dari kawan-kawan yang terkena bencana,” ujar Bursah. (mrk/jpnn)

Apkasi bergerak cepat membantu daerah terdampak bencana di Sumatra sesuai arahan Mendagri dalam surat edaran yang dinilai bukan sekadar instruksi administratif

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

