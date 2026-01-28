Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jalankan Arahan Prabowo, Satgassus Garuda Terlibat Pemulihan Bencana Sumatra

Rabu, 28 Januari 2026 – 00:21 WIB
Jalankan Arahan Prabowo, Satgassus Garuda Terlibat Pemulihan Bencana Sumatra - JPNN.COM
Arsip foto - Pedagang membersihkan toko usai banjir di Aceh Timur, Minggu (14/12/2025). ANTARA/Hayaturrahmah

jpnn.com, JAKARTA - Penanganan bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah masuk tahap pemulihan.

Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Garuda pun menegaskan kesiapan untuk membantu proses tersebut.

“Satuan Tugas Khusus Garuda dibentuk atas arahan Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Wakil Ketua Satgassus Garuda Yasbun, di Jakarta, Selasa (27/1).

Baca Juga:

Menurutnya, Satgassus Garuda ini sudah dipimpin oleh figur yang tepat, yakni Michael Angelo Langie. Ia adalah sosok yang punya prestasi mentereng di level global.

“Ia adalah seseorang yang pernah Juara Dunia IT, peraih penghargaan global innovation and technology award tahun 2025”, kata Yasbun.

Menurut Yasbun, tugas pertama yang diemban Michael Angelo Langie nanti adalah untuk menangani bencana Aceh.

Baca Juga:

Ia telah mengirimkan tim Satgassus Garuda ke sejumlah titik ke provinsi paling barat itu.

Satgassus ini diharapkan memberikan dampak positif di Sumatra pascabencana.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif ditunjuk NasDem untum menempati posisi Ketua DPW partai di Sulsel menggantikan Rusdi Masse Mappasessu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Satgassus Garuda  Prabowo  Sukarelawan  bencana sumatra 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp