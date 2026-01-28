Jalankan Arahan Prabowo, Satgassus Garuda Terlibat Pemulihan Bencana Sumatra

Rabu, 28 Januari 2026 – 00:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penanganan bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah masuk tahap pemulihan.

Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Garuda pun menegaskan kesiapan untuk membantu proses tersebut.

“Satuan Tugas Khusus Garuda dibentuk atas arahan Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Wakil Ketua Satgassus Garuda Yasbun, di Jakarta, Selasa (27/1).

Menurutnya, Satgassus Garuda ini sudah dipimpin oleh figur yang tepat, yakni Michael Angelo Langie. Ia adalah sosok yang punya prestasi mentereng di level global.

“Ia adalah seseorang yang pernah Juara Dunia IT, peraih penghargaan global innovation and technology award tahun 2025”, kata Yasbun.

Menurut Yasbun, tugas pertama yang diemban Michael Angelo Langie nanti adalah untuk menangani bencana Aceh.

Ia telah mengirimkan tim Satgassus Garuda ke sejumlah titik ke provinsi paling barat itu.

Satgassus ini diharapkan memberikan dampak positif di Sumatra pascabencana.