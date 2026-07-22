Jalankan Instruksi Presiden, Panglima TNI Siap Bantu Penanganan Masalah Sampah

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran TNI/Polri, seluruh kementerian, hingga kepala daerah untuk turun tangan langsung mengatasi masalah sampah di seluruh Indonesia.

Instruksi itu sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya serentak program ketahanan pangan bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Saat itu Kepala Negara sempat meninjau area mesin pengolahan sampah jenis MOTAH untuk melihat proses pengolahan limbah sekaligus mendengarkan penjelasan dari personel TNI.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pengelolaan sampah MOTAH atau Mesin Olah Runtah yang ada di lingkungan TNI AU ini memanfaatkan teknologi insinerator buatan anak bangsa. Mesin ini beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan bahan bakar maupun listrik, mampu memusnahkan hingga 1 ton sampah per jam, serta menghasilkan abu yang dapat didaur ulang menjadi material bangunan.

Sistem MOTAH telah dikembangkan secara masif yang telah tersebar di 64 kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas pengolahan terpadu berkapasitas hingga 100 ton. Inovasi ini mendukung penanganan sampah dari hulu ke hilir sekaligus mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Keunggulan sistem MOTAH diantaranya Mampu memusnahkan sampah basah maupun kering dengan suhu pembakaran mencapai 1.000 derajat Celcius. Abu sisa pembakaran dimanfaatkan sebagai campuran pembuatan batako dan paving block, sementara residu organik diolah menjadi media tanam.

Teknologi ini juga ramah lingkungan dan telah melalui uji emisi yang disesuaikan dengan standar Kementerian Lingkungan Hidup.