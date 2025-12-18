Jalankan Investasi Sosial Perusahaan, KBI Perkuat Program Prioritas TJSL

jpnn.com, JAKARTA - PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) anggota Holding BUMN Danareksa sepanjang 2025 telah menjalankan beberapa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang inline dengan bisnis perusahaan dengan berfokus pada peningkatan produktivitas komoditas Resi Gudang, pemberdayaan petani, pendidikan dan dukungan sosial bagi masyarakat.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KBI, Adiyasa Suhadibroto mengatakan program-program ini menjadi wujud komitmen KBI dalam mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Seluruh inisiatif dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif bersama petani penggarap di lahan-lahan eksisting, memastikan bahwa setiap aktivitas memberikan manfaat langsung tanpa melibatkan perluasan lahan baru, serta turut memperkuat ekosistem pertanian berkelanjutan.

"KBI percaya bahwa kemajuan bisnis harus sejalan dengan pemberdayaan komunitas dan kelestarian lingkungan," tutur dia.

"Melalui program TJSL yang terintegrasi, kami tidak hanya memberikan bantuan, tetapi menciptakan ekosistem yang mandiri dan berkelanjutan. Komitmen pada sektor pertanian yang sustainable juga terus diwujudkan melalui program rolling fund untuk pembudidayaan komoditas kedelai," imbuhnya.

Setelah sukses dengan Batch II yang digulirkan bersama Universitas Gajah Mada (UGM) dan Asosiasi Masyarakat Kedelai Lokal Nusantara (Asmakara), di mana 73 petani berhasil meningkatkan hasil panen sebesar 43,48% (9-ton menjadi 21-ton) dengan kenaikan mutu 28,45%, kini PT KBI bersiap melanjutkan program ke Batch III.

Keberlanjutan program ini diharapkan bisa semakin memperkuat mata rantai pasok kedelai lokal di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan Kecamatan Karangwuni, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Tidak hanya pada komoditas kedelai, komitmen PT KBI dalam reforestasi dan pengembangan komoditas berkelanjutan terus berlanjut melalui penanaman benih kopi batch II di Garut.