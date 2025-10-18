Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jalankan Program Pantau SPBU, Dirut Pertamina Patra Niaga Turun Langsung Layani Pelanggan

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 12:42 WIB
Direktur Utama Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra berkesempatan secara langsung menjadi operator dan melayani pelanggan dalam kegiatan Pantau Bareng SPBU di SPBU 31.12802 MT Haryono, Jakarta pada Jumat (17/10). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga selalu memastikan standar pelayanan pelanggan di SPBU terus terjaga.

Terkait hal itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra bahkan turun langsung ke lapangan dalam kegiatan Pantau Bareng SPBU di SPBU 31.12802 MT Haryono, Jakarta pada Jumat (17/10).

Selain meninjau operasional, Mars Ega juga melayani pelanggan secara langsung serta berbincang dengan operator untuk memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan dengan baik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin Direksi dan seluruh pekerja Pertamina Patra Niaga untuk menjaga mutu produk, kualitas pelayanan, serta kenyamanan fasilitas di seluruh SPBU Pertamina.

"Kami ingin memastikan setiap pelanggan yang datang ke SPBU Pertamina merasakan pelayanan yang ramah dan nyaman. Kualitas BBM harus terjamin, fasilitas harus bersih dan nyaman, serta petugas operator di lapangan harus siap memberikan layanan terbaik,” kata Mars Ega dalam keterangannya, Sabtu (18/10).

Beberapa pelanggan merespons positif upaya direksi Pertamina Patra Niaga untuk turun langsung bertemu dengan masyarakat dan berdialog dengan masyarakat.

Beberapa konsumen yang dilayani langsung di lokasi, seperti Firgiawan, pengemudi ojek daring, menceritakan pengalamannya saat pengisian BBM.

“Saya lagi isi Pertamax Green, terus tiba-tiba ada pihak dari Pertamina datang dan nanya-nanya. Saya jawab, pakai Pertamax Green. So far sih aman, tidak ada kendala apa-apa,” ujar Firgiawan.

Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra turun langsung melayani pelanggan dalam kegiatan Pantau SPBU di SPBU 31.12802 MT Haryono, Jakarta

TAGS   Pertamina  Pertamina Patra Niaga   Mars Ega Legowo Putra  pelanggan  SPBU Pertamina  BBM 
