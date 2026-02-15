Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Jalen Jones Bawa Satria Muda Raih Kemenangan ke-10 di IBL 2026

Kamis, 05 Maret 2026 – 00:04 WIB
Jalen Jones Bawa Satria Muda Raih Kemenangan ke-10 di IBL 2026 - JPNN.COM
Pebasket Satria Muda Bandung Jalen Jones saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Satya Wacana Salatiga di Bandung Arena, Rabu (4/3). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Satria Muda Bandung membuka pekan ke-10 IBL 2026 dengan kemenangan atas Satya Wacana Salatiga, Rabu (4/3).

Berlaga di Bandung Arena, skuad asuhan Djordje Jovicic itu menang dengan skor 97-59.

Pada laga ini Jalen Jones kembali menjadi bintang setelah mengemas 21 poin.

Baca Juga:

Pemain Satria Muda lainnya yang gemilang yakni Jordan Ivy-Curry dengan tambahan 20 angka.

Chad Brown juga tampil garang setelah mengemas 15 poin dan 14 rebound.

Adapun dari barisan pemain lokal Sandy Ibrahim menutup dengan 15 angka.

Baca Juga:

Hasil ini membuat Satria Muda mengemas kemenangan ke-10 dari 11 laga yang telah mereka jalani pada IBL 2026.

Raihan ini membuat Abraham Damar Grahita dan kolega menggusur posisi Pelita Jaya di puncak klasemen sementara.

Satria Muda Bandung membuka pekan ke-10 IBL 2026 dengan kemenangan atas Satya Wacana Salatiga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Satria Muda  Satria Muda Bandung  IBL  Satya Wacana 
BERITA SATRIA MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp