Jalen Jones Bawa Satria Muda Raih Kemenangan ke-10 di IBL 2026

Kamis, 05 Maret 2026 – 00:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Satria Muda Bandung membuka pekan ke-10 IBL 2026 dengan kemenangan atas Satya Wacana Salatiga, Rabu (4/3).

Berlaga di Bandung Arena, skuad asuhan Djordje Jovicic itu menang dengan skor 97-59.

Pada laga ini Jalen Jones kembali menjadi bintang setelah mengemas 21 poin.

Pemain Satria Muda lainnya yang gemilang yakni Jordan Ivy-Curry dengan tambahan 20 angka.

Chad Brown juga tampil garang setelah mengemas 15 poin dan 14 rebound.

Adapun dari barisan pemain lokal Sandy Ibrahim menutup dengan 15 angka.

Hasil ini membuat Satria Muda mengemas kemenangan ke-10 dari 11 laga yang telah mereka jalani pada IBL 2026.

Raihan ini membuat Abraham Damar Grahita dan kolega menggusur posisi Pelita Jaya di puncak klasemen sementara.