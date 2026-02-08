Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Jalen Jones Bawa SM Bandung Gagalkan Ambisi Hangtuah Jakarta Curi Kemenangan

Minggu, 08 Februari 2026 – 19:13 WIB
Jalen Jones Bawa SM Bandung Gagalkan Ambisi Hangtuah Jakarta Curi Kemenangan - JPNN.COM
Pebasket Satria Muda Bandung, Jalen Jones saat berlaga pada ajang IBL 2026 menghadapi Hangtuah Jakarta di Bandung Arena, Minggu (8/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung menutup pekan kelima IBL 2026 dengan kemenangan atas Hangtuah Jakarta.

Berlaga di Bandung Arena, Minggu (8/2) skuad asuhan Djordje Jovicic itu menang dengan skor 77-57.

Pada laga ini tim asal kota Kembang itu tampil dengan tempo lambat seusai tertinggal dengan skor 38-39 di first half.

Baca Juga:

Baru pada kuarter ketiga permainan Abraham Damar Grahita dan kolega baru meningkat seusai mampu mencetak 21 angka untuk berbalik unggul 59-50.

Momentum Satria Muda akhirnya berlanjut sampai akhir laga seusai di kuarter keempat mampu menutup laga dengan keunggulan 20 angka, 77-57 dari Hangtuah Jakarta.

Pada laga ini Jalen Jones menjadi bintang seusai mengemas 19 poin dan 17 rebound.

Baca Juga:

Pemain lainnya yang gemilang yakni Jordan Ivy-Curry dengan tambahan 18 angka dan 12 rebound.

Dari barisan pemain lokal, Yudha Saputera menambahkan dengan 13 poin.

Satria Muda Bandung menutup pekan kelima IBL 2026 dengan kemenangan atas Hangtuah Jakarta, Minggu (8/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jalen Jones  Satria Muda Bandung  Hangtuah Jakarta  SM Bandung  IBL 2026  Basket 
BERITA JALEN JONES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp