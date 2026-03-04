Jalen Ngonda Umumkan Judul dan Jadwal Peluncuran Album Kedua

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Musikus asal Amerika Serikat, Jalen Ngonda akhirnya mengumumkan judul dan jadwal peluncuran album keduanya.

Album baru bertajuk Doctrine of Love itu dijadwalkan untuk rilis pada tanggal 5 Juni 2026 via Daptone Records.

Selain menyampaikan pengumuman itu, Jalen Ngonda juga memberikan cuplikan serta title track albumnya, Doctrine of Love.

Melalui Doctrine of Love, penyanyi yang viral berkat lagu If You Don't Want My Love itu menentukan nuansa emosional dan musikal dari album.

Dibangun mengiringi ritme yang menggerakkan tubuh, backing vocal yang saling beradu, dan irama gospel yang syahdu, Doctrine of Love menjadi lagu klasik yang sering diputar di lantai dansa.

"'Doctrine of Love' ditulis ketika aku sudah tidak sabar untuk keluar dari studio. Di saat itu aku sedang banyak mendengarkan lagu James Brown yang pada akhirnya jadi inspirasi terbesarku," ungkap Jalen Ngonda, Rabu (4/3).

"Jujur, sebetulnya kata 'doctrine' sangat asing bagiku. Aku kira maknanya serupa dengan sertifikat, karena awalnya yang ku ingin katakan adalah 'sertifikat untuk mencinta'. Mungkin kata yang aku maksud adalah 'doctorate', tapi pada akhirnya yang ku tulis adalah 'Doctrine of Love'. Sekarang ku kembalikan ke pendengar untuk memaknai sebagaimana mereka rasa pantas," sambungnya.

Album 'Doctrine of Love' menandakan babak baru dalam perjalanan Jalen Ngonda yang mengikuti sukses dari karya debut, 'Come Around and Love Me' (2023).