Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Jalen Ngonda Umumkan Judul dan Jadwal Peluncuran Album Kedua

Rabu, 04 Maret 2026 – 15:15 WIB
Jalen Ngonda Umumkan Judul dan Jadwal Peluncuran Album Kedua - JPNN.COM
Jalen Ngonda. Foto: Dok. Daptone Records/Rosie Cohe

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Musikus asal Amerika Serikat, Jalen Ngonda akhirnya mengumumkan judul dan jadwal peluncuran album keduanya.

Album baru bertajuk Doctrine of Love itu dijadwalkan untuk rilis pada tanggal 5 Juni 2026 via Daptone Records.

Selain menyampaikan pengumuman itu, Jalen Ngonda juga memberikan cuplikan serta title track albumnya, Doctrine of Love.

Baca Juga:

Melalui Doctrine of Love, penyanyi yang viral berkat lagu If You Don't Want My Love itu menentukan nuansa emosional dan musikal dari album.

Dibangun mengiringi ritme yang menggerakkan tubuh, backing vocal yang saling beradu, dan irama gospel yang syahdu, Doctrine of Love menjadi lagu klasik yang sering diputar di lantai dansa.

"'Doctrine of Love' ditulis ketika aku sudah tidak sabar untuk keluar dari studio. Di saat itu aku sedang banyak mendengarkan lagu James Brown yang pada akhirnya jadi inspirasi terbesarku," ungkap Jalen Ngonda, Rabu (4/3).

Baca Juga:

"Jujur, sebetulnya kata 'doctrine' sangat asing bagiku. Aku kira maknanya serupa dengan sertifikat, karena awalnya yang ku ingin katakan adalah 'sertifikat untuk mencinta'. Mungkin kata yang aku maksud adalah 'doctorate', tapi pada akhirnya yang ku tulis adalah 'Doctrine of Love'. Sekarang ku kembalikan ke pendengar untuk memaknai sebagaimana mereka rasa pantas," sambungnya.

Album 'Doctrine of Love' menandakan babak baru dalam perjalanan Jalen Ngonda yang mengikuti sukses dari karya debut, 'Come Around and Love Me' (2023).

Musikus asal Amerika Serikat, Jalen Ngonda akhirnya mengumumkan judul dan jadwal peluncuran album keduanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jalen Ngonda  Lagu Jalen Ngonda  Album Jalen Ngonda  Penyanyi Jalen Ngonda 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp