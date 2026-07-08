Jalin Catat Pertumbuhan Bisnis Digital Sepanjang 2025 di Tengah Akselerasi Pembayaran Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) menutup tahun buku 2025 dengan memperkuat fondasi bisnis sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran nasional di tengah akselerasi digitalisasi sistem keuangan. Hal tersebut disampaikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 menyetujui laporan kinerja Perseroan.

Di tengah meningkatnya adopsi pembayaran digital di Indonesia, segmen layanan digital Jalin mencatat pertumbuhan sebesar 38 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh meningkatnya kebutuhan industri akan layanan yang menghubungkan perbankan, perusahaan teknologi finansial, serta berbagai pelaku ekosistem pembayaran.

Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade sejak berdiri pada 2016, Jalin telah menghubungkan lebih dari 105 institusi perbankan dan perusahaan teknologi finansial.

Didukung oleh struktur kepemilikan dalam ekosistem Danantara Indonesia melalui Holding BUMN Danareksa bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., Jalin terus meningkatkan kapasitas infrastrukturnya untuk menjawab kebutuhan transaksi digital yang terus berkembang dan semakin penting dalam mendukung berbagai agenda pengembangan ekonomi digital pemerintah.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan perkembangan Jalin selama tahun 2025 menunjukkan pentingnya infrastruktur yang mampu tumbuh seiring dengan kebutuhan pemerintah, industri dan masyarakat.

“Dalam waktu kurang dari satu dekade, Jalin tumbuh bersama ekosistem pembayaran nasional. Ke depan, fokus Perseroan adalah memastikan infrastruktur pembayaran nasional semakin terhubung, efisien, dan siap menjawab kebutuhan transaksi yang terus meningkat sekaligus mendukung agenda digitalisasi sistem keuangan nasional,” ujar Ario.

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Di sisi operasional, Jalin menjaga keandalan layanan serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Sepanjang 2025, Perseroan mencatat tingkat ketersediaan sistem di atas 99,9 persen, termasuk pada periode lonjakan transaksi seperti Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru.

Keandalan tersebut didukung oleh modernisasi jaringan ATM Himbara (BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN) melalui ATM Link yang mengantarkan Jalin meraih penghargaan Best Retail Payment Technology Initiative in Asia Pacific pada Asian Banker Global Financial Technology Innovation Awards 2025.