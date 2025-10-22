Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Jalin Hubungan dengan Ammar Zoni, Dokter Kamelia Ungkap Alasannya

Rabu, 22 Oktober 2025 – 09:09 WIB
Jalin Hubungan dengan Ammar Zoni, Dokter Kamelia Ungkap Alasannya
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Meski kini dalam tahanan, Ammar Zoni dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Dokter Kamelia.

Keduanya ternyata saling berkenalan pada pertengahan tahun lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dokter Kamelia saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Kenal Agustus 2024, Desember lebih intens (komunikasi)," kata Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu mengatakan dirinya mengenal Ammar Zoni setelah dipertemukan oleh adiknya, Aditya Zoni.

Menurut Kamelia, kedekatan dirinya dan Ammar Zoni pada saat itu hanya untuk keperluan bisnis.

Meski Ammar Zoni sudah beberapa kali terjerat kasus hukum, dia tetap mau menjalin hubungan.

Dokter Kamelia bahkan memastikan dirinya tidak pernah membenci mantan suami Irish Bella itu.

Meski kini dalam tahanan, Ammar Zoni dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Dokter Kamelia.

