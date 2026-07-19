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JPNN.com - Olahraga - All Sport

Jalin Kerja Sama Sponsor Eksklusif, J Trust Bank Gandeng Pegolf Indonesia Kristina Yoko

Minggu, 19 Juli 2026 – 12:22 WIB
Jalin Kerja Sama Sponsor Eksklusif, J Trust Bank Gandeng Pegolf Indonesia Kristina Yoko - JPNN.COM
Logo J Trust Bank

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menjalin kerja sama sponsor eksklusif dengan pegolf profesional Indonesia, Kristina Natalia Yoko.

Melalui kerja sama ini, Kristina Yoko akan mengenakan atribut pertandingan berupa pakaian dan topi yang menampilkan logo J Trust Bank dalam berbagai turnamen yang diikutinya.

Selain itu, Yoko juga akan berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan yang digelar J Trust Bank sebagai upaya mempererat interaksi dengan masyarakat sekaligus menginspirasi generasi muda melalui dunia olahraga.

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Kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen J Trust Bank dalam mendukung pengembangan olahraga sekaligus menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Selama ini, J Trust Bank aktif berkontribusi melalui berbagai program yang mendorong pembinaan generasi muda, pertukaran budaya, serta pengembangan komunitas.

Kristina Yoko mulai menekuni olahraga golf sejak usia enam tahun dan saat ini aktif berkompetisi di berbagai turnamen internasional, termasuk Thailand LPGA Tour.

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Semangat, dedikasi, dan kerja keras yang ditunjukkan Yoko dinilai selaras dengan nilai-nilai yang dipegang J Trust Bank dalam mendukung individu yang terus berkembang dan berani mengejar impiannya.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, mengatakan kerja Kristina Natalia Yoko telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan semangat juang yang luar biasa untuk bersaing di tingkat internasional.

Melalui kerja sama ini, Kristina Yoko akan mengenakan atribut pertandingan berupa pakaian dan topi yang menampilkan logo J Trust Bank dalam berbagai turnamen.

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TAGS   J Trust Bank  PT Bank JTrust Indonesia  pegolf Indonesia  Kristina Natalia Yoko  golf 
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