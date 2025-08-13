Jalin Komunikasi dengan PSG, Manchester City Buka Peluang Merekrut Donnarumma

Rabu, 13 Agustus 2025 – 00:02 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Klub Inggris Manchester City menjalin komunikasi dengan tim asal Prancis, Paris Saint-Germain (PSG).

Komunikasi itu dilakukan untuk membahas potensi transfer Kiper Tim Nasional Italia Gianluigi Donnarumma.

Langkah ini menyusul ketidakpastian masa depan kiper utama Man City, Ederson, yang disebut-sebut bakal pindah ke Galatasaray.

Menurut laporan L’Equipe pada Selasa, PSG memutuskan mengganti Donnarumma dengan kiper muda, Lucas Chevalier, dari Lille.

Kontrak Donnarumma dengan PSG baru berakhir 30 Juni 2026.

Negosiasi perpanjangan kontrak dengan struktur gaji baru tidak membuahkan hasil.

Untuk menghindari kehilangan sang kiper dari status bebas transfer pada 2026, PSG memutuskan menjualnya musim panas ini.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola sejak lama mengagumi Donnarumma.