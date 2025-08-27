Jalin MoU dengan HKBP, BTN Siap Melayani Transaksi Perbankan 6,5 Juta Jemaat

jpnn.com, MEDAN - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), organisasi gereja terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

Kerja sama tersebut terkait penyediaan layanan perbankan bagi pengurus dan jemaat sebagai upaya perseroan dalam meningkatkan dana murah ritel dan institusional.

Dengan menggandeng HKBP yang memiliki 6,5 juta jemaat, BTN menunjukkan keseriusan untuk menjadi penyedia layanan keuangan yang lebih komprehensif dengan didukung keunggulan layanan digital.

Dalam kerja sama tersebut, BTN akan menyediakan produk tabungan khusus bagi jemaat, solusi pengelolaan dana gereja melalui layanan Bale Korpora, solusi transaksi jemaat HKBP melalui Bale by BTN, solusi akses pembiayaan yang terjangkau untuk kepemilikan rumah dan kredit lainnya untuk Yayasan Universitas Nomensen HKBP.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN bekerja sama dengan HKBP karena organisasi gereja yang telah berusia lebih dari 160 tahun ini telah berkontribusi besar di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“BTN merasa sangat terhormat dan bangga dapat bekerja sama dengan HKBP. Nilai-nilai yang dipegang HKBP sebagai pusat spiritual dan motor penggerak pembangunan manusia sejalan dengan semangat BTN yang berkomitmen pada inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini bukan hanya kerja sama finansial, tetapi juga kerja sama spiritual, sosial, dan kemasyarakatan yang akan membawa manfaat nyata bagi gereja dan bangsa,” tutur Nixon di Medan, Sumatera Utara, Selasa (26/8).

Kerja sama tersebut memungkinkan BTN untuk menyediakan produk dan solusi komprehensif untuk HKBP dari sisi pendanaan hingga pembiayaan.

BTN akan menyediakan produk Tabungan Khusus untuk jemaat HKBP sehingga menjadi bentuk nyata sinergi antara ibadah, tabungan, dan dukungan pada gereja.