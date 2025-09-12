Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Jalur Hukum Terbuka dalam Kasus Dugaan Represif Dosen Unissula di RSI Sultan Agung

Jumat, 12 September 2025 – 16:11 WIB
Jalur Hukum Terbuka dalam Kasus Dugaan Represif Dosen Unissula di RSI Sultan Agung - JPNN.COM
Ilustrasi dokter bersolidaritas dengan memasang pita hitam di lengan. FOTO: ANTARA FOTO/Irfan Anshori.

jpnn.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang memastikan terus mendampingi dr Astra, tenaga kesehatan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung yang diduga mengalami tindakan represif dari dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Muhammad Dias Saktiawan.

Ketua IDI Kota Semarang dr Sigid Kirana Lintang Bhima mengungkapkan sempat menghadiri forum musyawarah di RSI Sultan Agung pada Rabu (10/9).

Pertemuan tersebut digelar untuk mencari penyelesaian internal antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien.

Baca Juga:

“Kemarin itu saya dari IDI memang dapat undangan musyawarah dari RSI Sultan Agung. Namun, karena dokter Astra tidak datang, jadi, memang tidak terjadi kesepakatan apa-apa,” kata Sigid kepada wartawan, Jumat (12/9).

Dalam pertemuan itu, Dias hadir dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak rumah sakit maupun dr Astra. "Sekali lagi, keputusan menerima atau tidak tetap ada di tangan dokter Astra," ujarnya.

Sigid menyatakan IDI bersifat mendampingi, sementara langkah hukum sepenuhnya ditentukan dokter Astra. 

Baca Juga:

“Untuk kepastian kasusnya, kami serahkan sepenuhnya kepada dokter Astra. Kami bertemu beberapa kali. Beliau juga sudah menunjuk penasihat hukum sendiri dan penasihat hukumnya itu bukan dari IDI, tetapi kami tetap berkoordinasi,” ujarnya.

Dia memastikan IDI Kota Semarang mendukung penuh keputusan yang diambil, baik jika penyelesaian dilakukan melalui jalur internal maupun hukum.

Jalur hukum terbuka seusai dokter Astra menggandeng pengacara dalam kasus penganiayaan oleh Dosen Unissula di RSI Sultan Agung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RSI Sultan Agung  Dosen Unissula  dokter Astra  penganiayaan  Muhammad Dias Saktiawan  IDI Semarang  dokter 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp