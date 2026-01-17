Jalur KA di Pekalongan Terendam Banjir, KAI Rekayasa Pola Operasi

jpnn.com, JAKARTA - Imbas jalur rel kereta di Stasiun Pekalongan–Stasiun Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, terendam banjir, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberlakukan rekayasa pola operasi.

PT KAI menyatakan penutupan jalur tetap diberlakukan sebagai langkah pengamanan demi mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api dan pelanggan.

“Keselamatan menjadi prioritas utama. Hingga kondisi lintasan benar-benar aman untuk dilalui, KAI memberlakukan penutupan jalur dan melakukan penyesuaian pola operasi perjalanan kereta api,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

PT Kereta Api Indonesia melalui Daerah Operasi 4 Semarang menyampaikan bahwa hingga Sabtu (17/1), jalur hulu dan hilir pada petak jalan Stasiun Pekalongan–Stasiun Sragi, tepatnya di KM 88+6/7, masih belum dapat dilalui akibat genangan air yang menutup kedua jalur rel.

Anne menjelaskan, petugas prasarana KAI terus melakukan pemantauan intensif terhadap ketinggian genangan air di lokasi kejadian, termasuk pada area emplasemen Stasiun Pekalongan yang terdampak genangan dan menyebabkan sejumlah wesel berstatus trek merah.

Sebagai bagian dari mitigasi operasional, KAI menyiagakan dan mengirimkan lokomotif khusus jenis BB 304 yang memiliki kemampuan teknis lebih andal pada kondisi lintasan dengan genangan air tertentu.

Selain itu, KAI juga melakukan rekayasa pola operasi dengan pengalihan rute perjalanan sejumlah kereta api.

Anne menyebutkan KA yang berjalan memutar (per pukul 05.30 WIB) yakni KA 30F Anjasmoro – via Tegal–Prupuk–Kroya–Solobalapan–Gundih–Gambringan; KA 92 Jayabaya – via Tegal–Prupuk–Kroya–Solobalapan–Gundih–Gambringan.