JPNN.com - Dahlan Iskan

Jalur Kekeluargaan

Oleh: Dahlan Iskan

Sabtu, 03 Januari 2026 – 06:41 WIB
Jalur Kekeluargaan - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Sebenarnya saya tidak sampai hati menuliskan naskah ini: pemerintah sudah begitu banyak pekerjaan, apalagi pekerjaan besar yang sangat mendesak berada di Sumatra: rehabilitasi pasca bencana.

Perlu Dana begitu besar. Perlu perhatian begitu dalam.

Sementara, yang akan saya tulis ini juga persoalan di Sumatera Utara. Perlu dana besar juga.

Hanya saja dana besar itu tidak harus disediakan tahun ini, bahkan belum juga tahun depan. Bisa ditunda sampai tahun 2028. Yang diperlukan tahun ini dana kecil. Tahun depan juga masih kecil.

Yang lebih diperlukan tahun ini adalah keputusan. Hanya keputusan: membangun jalan tol di Sumatera Utara. Yakni antara Medan-Berastagi (Kebanjahe). Panjangnya hanya 65 km.

Biayanya, sebenarnya tidak terlalu besar: Rp 20 triliun. Itu pun tidak perlu dari APBN. Bisa investor.

Jadi, yang dibutuhkan tahun ini adalah keputusan. Kepastian. Caranya: bisa dicari. Asal mau. Asal sudah diputuskan.

Saya melewati Medan-Berastagi di sore menjelang hari Natal lalu. Ampun-ampun. Lima jam. Hanya 65 km selama lima jam.

