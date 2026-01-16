Jalur Kereta Api Terendam Berdampak pada Perjalanan KA Pantura

jpnn.com - SEMARANG - Jalur kereta api (KA) di Pantura Jawa Tengah antara Stasiun Kaliwungu dan Kalibodri, Kabupaten Kendal, sempat terganggu akibat luapan air menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis (15/1) malam.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan, luapan air mengakibatkan jalur KA terendam hingga batas kepala rel.

Akibat kondisi tersebut, kata dia, perjalanan sejumlah KA dari arah barat ke timur maupun sebaliknya terpaksa dihentikan sementara.

"Luapan air mengakibatkan gogosan di petak jalan antara Kaliwungu dan Kalibodri," katanya di Semarang, Jumat (16/1).

Dia menjelaskan, petugas KAI terus berupaya menangani dampak dari luapan air tersebut agar perjalanan KA dapat kembali lancar

Sementara itu perjalanan sejumlah KA antara lain masih tertahan di Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Weleri, dan Stasiun Kaliwungu.

Luqman mengatakan jalur KA antara Stasiun Kaliwungu dan Kalibodri sudah dapat kembali dilintasi pada Jumat dinihari menyusul curah hujan yang mulai turun dan perbaikan yang sudah dilakukan.

Dia menyebut jalur yang sudah kembali dibuka tersebut bisa dilintasi kereta dengan kecepatan terbatas maksimal 30 km per jam.