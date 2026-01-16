Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jalur Kereta Api Terendam Berdampak pada Perjalanan KA Pantura

Jumat, 16 Januari 2026 – 10:05 WIB
Jalur Kereta Api Terendam Berdampak pada Perjalanan KA Pantura - JPNN.COM
PT KAI meminta maaf karena perjalanan sejumlah kereta api terganggu. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - SEMARANG - Jalur kereta api (KA) di Pantura Jawa Tengah antara Stasiun Kaliwungu dan Kalibodri, Kabupaten Kendal, sempat terganggu akibat luapan air menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis (15/1) malam.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan, luapan air mengakibatkan jalur KA terendam hingga batas kepala rel.

Akibat kondisi tersebut, kata dia, perjalanan sejumlah KA dari arah barat ke timur maupun sebaliknya terpaksa dihentikan sementara.

Baca Juga:

"Luapan air mengakibatkan gogosan di petak jalan antara Kaliwungu dan Kalibodri," katanya di Semarang, Jumat (16/1).

Dia menjelaskan, petugas KAI terus berupaya menangani dampak dari luapan air tersebut agar perjalanan KA dapat kembali lancar

Sementara itu perjalanan sejumlah KA antara lain masih tertahan di Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Weleri, dan Stasiun Kaliwungu.

Baca Juga:

Luqman mengatakan jalur KA antara Stasiun Kaliwungu dan Kalibodri sudah dapat kembali dilintasi pada Jumat dinihari menyusul curah hujan yang mulai turun dan perbaikan yang sudah dilakukan.

Dia menyebut jalur yang sudah kembali dibuka tersebut bisa dilintasi kereta dengan kecepatan terbatas maksimal 30 km per jam.

Perjalanan Kereta Api (KA) jalur Pantura Jateng sempat terganggu luapan air di Kendal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kereta api  PT KAI  Pantura  Kendal 
BERITA KERETA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp