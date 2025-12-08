Jalur Lembah Anai Buka Tutup, Ini Jadwalnya

Sabtu, 28 Maret 2026 – 02:02 WIB
Foto udara sejumlah kendaraan melintas di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, saat arus balik Lebaran 1447 Hijriah. ANTARA/Fandi Yogari

jpnn.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama instansi terkait mengumumkan penerapan sistem buka tutup jalan di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, terhitung 1 April 2026 atau pascalibur Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Terhitung 1 April 2026 kita kembali memberlakukan sistem buka tutup kawasan Lembah Anai seperti sebelum libur Lebaran," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Finot di Kota Padang Panjang, Jumat (27/3/2026).

Finot mengatakan pemberlakuan sistem buka tutup dimulai pada 1 April 2026 pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB setiap hari khusus kendaraan roda dua dan roda empat.

"Setelah itu, kendaraan dari arah Kota Padang tujuan Bukittinggi ataupun sebaliknya bisa melintasi kawasan Lembah Anai," ujarnya.

Dia menjelaskan penerapan sistem buka tutup itu setelah pihak kepolisian setempat berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar dan Hutama Karya selaku pihak yang mengerjakan perbaikan jalan Lembah Anai.

Hingga saat ini Pemerintah masih terus mengebut perbaikan jalan di Lembah Anai yang sebelumnya rusak parah akibat bencana banjir bandang pada akhir November 2025.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau para pemudik yang ingin melintasi kawasan Lembah Anai untuk mobilitas arus balik Lebaran ini agar memanfaatkan momentum sebelum penerapan sistem buka tutup.

Ia menegaskan tidak ada kebijakan khusus bagi pemudik arus balik yang melintasi kawasan Lembah Anai di atas 1 April 2026. Seluruh pengguna jalan wajib mematuhi sistem buka tutup yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB.

