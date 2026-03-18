JPNN.com - Daerah

Jalur Nagreg Sempat Macet, Polisi 3 Kali Berlakukan One Way 

Rabu, 18 Maret 2026 – 21:05 WIB
Kepadatan kendaraan di Simpang Lingkar Nagreg, Kabupaten Bandung, pada H-3 Lebaran atau Rabu (18/3/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kepolisian sempat memberlakukan skema one way atau satu jalur di Simpang Lingkar Nagreg, Cikaledong hingga Limbangan, Garut, pada H-3 Idulfitri 1447 Hijriah atau Rabu (18/3/2026).

Pemberlakuan one way ini dikarenakan kepadatan lalu lintas di jalur selatan Nagreg. 

Kapospam Cikaledong Kompol Rizal Adam mengatakan bahwa  penerapan sistem one way ini bekerja sama dengan Satlantas Polres Garut.

"Apabila ada kepadatan yang  mengekor ke arah dekat Polsek Nagreg sebelum rel kereta, kami berlakukan one way sepenggal dari mulai Jalan Cikaledong sampai ke Limbangan," kata Rizal saat ditemui di Pos Pam Cikaledong, Nagreg.

Per hari ini,  kata dia, kepolisian telah menerapkan one way sebanyak tiga kali. 

Skema ini dilakukan karena sempat terjadi kemacetan pada pagi dan siang hari. 

Adapun durasi one waynya bervariasi, mengikuti kondisi di lapangan, antara 10-15 menit. 

Rizal mengeklaim upaya tersebut berhasil mengurangi kepadatan. 

Polisi sempat tiga kali memberlakukan skema one way atau satu jalur di jalur Nagreg, tepatnya di Cikaledong hingga Limbangan, Garut.

